中評關注：香港法律周閉幕展示香港領導地位

行政長官李家超在開幕環節視像致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月9日電（記者 盧哲）11月8日，香港法律界的年度盛事、律政司的年度旗艦活動香港法律周2024閉幕。當日舉行了法律周壓軸活動——“法治：最好的營商環境”主題活動。今年香港法律周以“香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板”為主題，為期五日，共有來自近50個司法管轄區約2500人以線上線下模式參加，展示香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的領導地位。



香港法律周2024的壓軸活動“法治：最好的營商環境”當日舉行。香港特區行政長官李家超在開幕環節視像致辭，終審法院首席法官張舉能和特區政府律政司司長林定國資深大律師亦分別致開幕辭，並由司法部副部長王振江發表主題演講。



李家超表示，法治是營商的關鍵，可以確保穩定、安全和公平，穩固的法治的同時，還可以加強對知識產權的保護。李家超說，香港在“一國兩制”下實行普通法制度，確保“一國兩制”行穩致遠對長期繁榮穩定至關重要。香港的普通法適用中英雙語，讓國內外及本地商界人士可以有信心、可預期地在營商規例中運行。李家超還提到，特區政府承諾持續培育法治人才，他非常高興香港國際法律人才培訓學院即將正式成立，未來會加強與不同國際法律機構合作，在“一帶一路”倡議下，加強區域交流，將香港建成世界和區域的人才培訓基地。



張舉能致辭表示，香港在維護法治等方面的聲譽，加上對普通法的堅持，令香港成為商業和投資的目的地。香港吸引和留住國際法律人才，以及提供世界級法律服務的能力，更提升作為國際爭議解決中心的地位。張舉能說，法治在任何成功的經濟體中都不可或缺，在香港，法治植根於普通法，並在“一國兩制”框架下發揮核心作用，而普通法體系不單是一個法律體系，更是一個強調一致性、清晰性及公平性的法律體系，為香港的繁榮提供穩定基礎。香港對法治的承諾亦體現在對基本權利的保障，有關權利在《基本法》列明，受到香港人權法案的保障，並提供一個法律運作框架，確保基本自由和權利受到保護。