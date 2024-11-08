蘇丹中部一城市遭圍困　至少79人死亡

中評社北京11月8日電／據蘇丹中部傑濟拉州民間組織7日消息，該州東部希拉利耶市已遭蘇丹快速支援部隊圍困兩周，造成至少79人死亡。



新華社報導，民間組織“中部呼聲”當天發表聲明說，蘇丹快速支援部隊14天前開始圍困希拉利耶市，已造成79人死亡。目前，該市多種疾病蔓延，約10萬人缺醫少食。聲明強調，市內沒有武裝力量，衹有手無寸鐵的平民。



民間組織“傑濟拉會議”同日發表聲明說，蘇丹快速支援部隊對希拉利耶市的圍困已致約80人死亡，其中18人死於蘇丹快速支援部隊的直接襲擊，62人疑似死於中毒。



蘇丹快速支援部隊尚未對這起事件作出回應。



今年10月20日，蘇丹快速支援部隊中部指揮官基克爾攜下屬部隊向蘇丹武裝部隊投誠後，蘇丹快速支援部隊針對傑濟拉州東部多個村鎮發動大規模襲擊。蘇丹外交部及多個民間組織指責蘇丹快速支援部隊“報復”傑濟拉州，說襲擊已造成數百名平民傷亡。對此，蘇丹快速支援部隊日前在社交媒體回應稱，蘇丹武裝部隊在該地區大規模武裝平民，遭襲擊的是支持蘇丹武裝部隊的民間武裝團體。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續一年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.48萬人喪生，超過1053萬人流離失所。