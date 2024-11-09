林富男：台應理性務實改善兩岸政策

林富男 中評社高雄11月9日電（作者 林富男）美國總統選舉落幕，特朗普將重返白宮。他在勝選集會上表達“不會開戰，我要停止戰爭”的立場，為全球帶來震動，尤其給台灣當局強烈信號。特朗普此一主張顯示，美國在外交及台海政策上可能進行調整。與此同時，俄羅斯總統普京7日表態支持中國統一台灣，強調中俄盟友關係，並指責台灣激化局勢，暗示台灣試圖引發類似烏克蘭的國際衝突，以吸引更多支持。對台灣而言，這是理性思考、務實調整政策的重要時刻，應尋求兩岸和平發展的最佳出路。



特朗普“不戰”政策與台海局勢



特朗普的“美國優先”政策強調經濟利益，盡量避免軍事干預，這一立場受到美國選民廣泛支持。特朗普顯然希望縮減美國在全球軍事參與，專注於國內經濟議題。對台灣而言，特朗普的“不戰”立場對台海局勢有深遠影響。近年來，台灣推動“抗中”及“政黨對立”的立場，加上美方及其他國際力量介入，致使台海情勢與內部政局日益緊張，甚至被稱為“最危險的地區”，也因此國際觀光客來台量腰斬。然而，特朗普重返白宮並表明“不會開戰”，顯然與台灣依賴美方的政策出現衝突。



特朗普“不戰”政策的核心在於集中美國資源於經濟發展，若台灣當局繼續加緊備戰，反而可能成為美中談判中的籌碼。筆者認為，在特朗普外交策略中，台灣的戰略價值或許難以轉化為無條件支持，甚至可能在美中利益博弈中被交換。台灣當局在此新形勢下，應審慎調整對兩岸關係的態度與方向。



