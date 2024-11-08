德國總統解除3名自民黨籍部長職務

中評社北京11月8日電／應德國總理朔爾茨要求，德國聯邦總統施泰因邁爾7日解除德國自由民主黨主席、財政部長林德納等來自自民黨的3名部長職務。



新華社報導，當天被解除職務的還有司法部長佈施曼、教育和研究部長施塔克-瓦青格。當天早些時候，數字化和交通部長維辛在新聞發佈會上表示，他將繼續留任並退出自民黨。



施泰因邁爾同時任命了新的部長，維辛在繼續擔任數字化和交通部長的同時兼任司法部長，德國總理府國務秘書約爾格·庫基斯被任命為財政部長，食品和農業部長傑姆·厄茲代米爾轉任教育和研究部長。



自德國執政聯盟上台以來，德國社會民主黨、綠黨和自民黨在財政政策和援烏立場等多項議題上存在政見分歧。自上周末開始，三黨連續召開會議試圖達成妥協，最終未能找到共同解決方案，導致三黨關係破裂。朔爾茨6日說，由於缺乏“合作的信任基礎”，他決定解除財政部長林德納的職務。自民黨議會領導人迪爾6日晚宣佈，自民黨所有部長退出聯合政府。自民黨在德國執政聯盟中共有4名部長。



朔爾茨6日晚在新聞發佈會上說，他提議聯邦議院（議會下院）明年1月15日對政府進行信任投票。德國媒體認為，朔爾茨希望繼續維持少數派政府，直至舉行信任投票。



根據德國《基本法》，若朔爾茨政府不能贏得信任投票，總統可在總理建議下解散聯邦議院，並在60天內舉行新選舉。