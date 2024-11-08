美聯儲下調聯邦基金利率目標區間25個基點

中評社北京11月8日電／美國聯邦儲備委員會7日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到4.50%至4.75%之間，符合市場普遍預期。



新華社報導，這也是美聯儲繼9月以來連續第二次降息。美聯儲在當天發表的聲明中說，近期指標表明，美國經濟繼續穩健擴張。今年早些時候以來，美國勞動力市場狀況總體有所緩解，失業率有所上升但仍保持在低位。通貨膨脹率朝著美聯儲設定的2%長期目標取得了進展，但“仍然有些高”。



聲明說，實現就業和通脹目標的風險大致處於平衡狀態。但美國經濟前景不確定，美聯儲將繼續關注實現目標過程中面臨的風險。



聲明重申，在考慮對聯邦基金利率目標區間進行進一步調整時，美聯儲將仔細評估未來的數據、不斷變化的前景以及風險平衡。美聯儲將繼續減持國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券。



美聯儲主席鮑威爾在會後的新聞發佈會上表示，美聯儲在本次會議中對政策立場的進一步調整將“有助於保持經濟和勞動力市場強勁”。隨著時間推移，貨幣政策將朝著更加中性的立場邁進。



今年9月18日，美聯儲宣佈將聯邦基金利率目標區間下調50個基點到4.75%至5%之間。這是美聯儲自2020年3月以來首次降息。