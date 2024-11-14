中評數據：搶人才之後 留人成關鍵

圖1 香港社交媒體涉人才議題的關注度及其在特區政府整體施政輿情中的佔比變化（中評智庫大數據中心製圖） 圖2 “高才通”計劃的累計接獲申請宗數及獲批宗數按月變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港11月14日電/本屆香港特區政府自就任之初，就推出一系列積極延攬人才的新政，包括優化已有的人才入境計劃、推出“高端人才通行證”（下稱“高才通”）等新安排等。經過近兩年的努力，特區政府在“搶人才”方面已取得亮眼成績。截至今年9月底，各項人才入境計劃已收到逾38萬宗申請，其中近24萬宗獲批，約16萬名人才已攜同其家人抵港，當中更包括循“優秀人才入境計劃”（下稱“優才）來港、曾7次在世錦賽封王的桌球天才奧蘇利雲。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據後得出結論：主流輿論肯定“搶人才”措施所發揮的積極成效，認為特區政府接下來的人才工作重心，應逐步轉移至如何協助人才留港之上。較多新來港人才反映，希望特區政府能因應他們在工作及居住環節所面臨的問題，提出具針對性的措施予以改善，讓他們能更好地在落戶香港初期站穩腳跟。



如圖1所示，與本屆特區政府任期內的頭兩年相比，香港社交媒體近期涉人才政策議題的關注度明顯減少，其在特區政府整體施政輿情中的佔比，也從2022年底時突破30%的高位，跌至近期不足一成。在本屆特區政府就任之初，香港各行各業皆存在較嚴重的“人才荒”現象，但隨著新的輸入人才機制落地生效，香港勞動力市場的人手短缺問題目前已大為緩解。



結合圖2可知，作為特區政府人才新政焦點的“高才通”計劃，自推出以來便持續受到海內外人才的熱烈追捧，截至今年9月，累計接獲申請已超過10萬宗，申請獲批率高達八成一，當中6.6萬人已激活簽證抵港。近年來在“搶人才”政策下大量湧入的人才，填補了此前因疫情與地緣政治等因素而外流的缺口，香港社會也因而對人才不足的議題焦慮感減少，從而導致人才政策在整體輿論場內的能見度下降。



特區政府在最新一份施政報告中所提出的三項優化“高才通”和“優才”計劃的措施，包括擴大“高才通”計劃合資格大學名單、延長“高才”通計劃A類申請首個簽證年期、以及優化“優才”計劃綜合計分制的評審準則與安排，雖然在社交媒體引發的迴響絕大多數反應正面，但關注度並不高，也非此次施政報告人才政策的討論焦點。

