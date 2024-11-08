菲出台海洋區域法和群島海道法　中方發聲明

中評社北京11月8日電／據外交部網站：中華人民共和國外交部關於菲律賓共和國出台“海洋區域法”和“群島海道法”的聲明。



關於菲律賓共和國於2024年11月8日出台“宣布菲律賓共和國管轄的海洋區域法”（以下簡稱“海洋區域法”）和“授權總統在菲律賓群島水域建立群島海道法”（以下簡稱“群島海道法”），中華人民共和國外交部鄭重聲明如下：



一、菲律賓“海洋區域法”將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域，妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決。此舉嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，中方對此強烈譴責和堅決反對。中方在南海的領土主權和海洋權益不因該法出台受到任何影響。



二、中國對南沙群島及其附近海域、對包括黃岩島在內的中沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國的上述領土主權和海洋權益具有充分的歷史和法理依據，符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。



三、菲律賓領土範圍是由包括1898年《美西和平條約》（《巴黎條約》）、1900年《美西關於菲律賓外圍島嶼割讓的條約》（《華盛頓條約》）、1930年《關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約》在內的一系列國際條約確定的。中國黃岩島和南沙群島在菲律賓領土範圍之外。菲律賓非法侵佔中國南沙群島的馬歡島、費信島、中業島、南鑰島、北子島、西月島、雙黃沙洲、司令礁，嚴重違反包括《聯合國憲章》在內的國際法。菲律賓背棄承諾派軍艦在中國南沙群島仁愛礁長期非法“坐灘”，侵犯中國領土主權，違背《南海各方行為宣言》，特別是第五條關於有關各方不對無人島礁採取居住行動的規定。中方再次敦促菲方立即從上述島礁撤走一切人員、設施，立即從仁愛礁拖走非法“坐灘”軍艦。菲律賓超越自身領土範圍劃設所謂“卡拉延島群”，侵犯中國領土主權，是非法的、無效的。

