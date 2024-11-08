全國人大外事委員會就菲海洋區域法案發表聲明

中評社北京11月8日電／11月8日，針對菲律賓“海洋區域法案”簽署成法，全國人大外事委員會發表聲明。全文如下：



11月8日，菲律賓不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意通過所謂的“海洋區域法案”，將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域，並妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，此舉嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益。中國全國人大對此表示堅決反對，予以強烈譴責。



中國對南沙群島及其附近海域、對包括黃岩島在內的中沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國的上述領土主權和海洋權益具有充分的歷史和法理依據。



菲律賓單方面提起所謂仲裁，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。南海仲裁案臨時仲裁庭越權審理，枉法裁判，所作出的裁決是非法的、無效的。中方不接受、不參與南海仲裁案，不接受、不承認有關裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該裁決影響。



我們敦促菲方立即停止侵犯中國領土主權和海洋權益的非法行徑，立即停止任何可能導致南海爭議擴大化、局勢複雜化的單方面舉動，立即停止蓄意破壞中菲關係大局和南海和平穩定的錯誤行動。