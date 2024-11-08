以軍稱打擊黎真主黨目標　真主黨稱伏擊以軍

中評社北京11月8日電／據央視新聞：以色列國防軍當地時間7日稱打擊了位於黎巴嫩南部城市提爾的黎巴嫩真主黨武裝指揮和控制中心。黎巴嫩真主黨武裝7日稱，對在黎南部的以軍部隊發起伏擊，並打擊了位於以色列北部的兩處以軍基地。



以色列國防軍7日稱，以色列空軍當天打擊了位於黎巴嫩南部城市提爾的黎巴嫩真主黨武裝指揮和控制中心，以軍稱黎真主黨武裝使用這一指揮控制中心對以色列進行無人機監視和襲擊。以色列空軍還打擊了黎巴嫩多地的黎真主黨武裝目標，包括武器儲存設施、發射裝置等。此外，以軍第228旅最近幾周在以北部邊境和黎南部地區展開行動，在黎南部打死了數十名黎真主黨武裝人員，並且拆除了黎真主黨武裝的多處軍事設施。



以軍7日夜間還稱，截至當天23時，黎真主黨武裝當天共向以色列發射了約125枚發射物。



黎巴嫩真主黨武裝8日凌晨發表聲明稱，該武裝7日共向以色列目標發起21次行動。該武裝人員在黎南部亞龍伏擊一支以軍步兵部隊，造成以軍死傷，並向在亞龍東北部馬龍拉斯，以及黎東南部卡法爾基拉附近的法提馬口岸集結的以軍士兵發射火箭彈。



黎真主黨武裝還稱，向位於以色列北部城市海法南部的伊萊基姆基地和海法東北部的斯特拉馬里斯海軍基地發射了火箭彈。聲明稱，伊萊基姆基地內有以軍北方司令部的訓練營，斯特拉馬里斯海軍基地是以軍在以北部海岸地區用於監視的戰略基地。

