台灣社團奉駕二尊媽祖尊像赴深圳交流

兩岸交流發展基金會與台灣媽祖科教文發展協會合作，舉辦媽祖文化交流活動。 中評社香港11月8日電／兩岸交流發展基金會與台灣媽祖科教文發展協會合作，組織台灣區觀光旅遊總會、台灣青年文創協會、台灣中華網紅直播協會、香港媽祖公益基金會、台灣天後文化創建協會、及中華媽祖文化交流協會海外拓展部一行十人，於2024年11月6-7日專程奉駕二尊媽祖尊像赴深圳市赤灣天後宮博物館、深圳市南山區媽祖文化交流協會進行媽祖文化交流。



兩岸交流發展基金會會長李延生表示，媽祖文化是中華優秀傳統文化的重要組成部分，歷經千年的傳播與傳承，對東亞海洋文化、海上絲綢之路沿線的人文交流產生了重要而深遠的影響。2023年9月，《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》出台，明確了媽祖文化史跡申報世界文化遺產工作。在新時代，要以習近平文化思想為指引，推動媽祖文化的創造性轉化和創新性發展，主動探索媽祖文化傳播的有效路徑，在複雜多變的國際形勢下積極促進文明交流互鑒。隨著時代的發展，媽祖文化由初期的祈求海上航旅平安，演變至親近民間、慈祥和善、有求必應的賜福祉、保平安，再到如今聯結四海、溝通五洲的祈和平、求合作的願景。媽祖文化的足跡遠播世界，廟宇遍布50個國家和地區，媽祖宮廟達上萬座，敬仰者三億多人，成為了世界性的民間信俗文化。媽祖“立德、行善、大愛”的精神品質，彰顯了全人類文明的共同價值，具有天然的國際傳播基因，能夠跨越不同文明、不同社會制度、不同發展階段的差異，是人類文明共同發展的最大公約數之一。



台灣則有3000多座以上媽祖廟，因地而異，且名稱說法不一。由於媽祖神像來自於福建省等不同地方，由於不同人們去奉請，所以名稱說法也盡不相同；來自湄洲島分香者稱湄洲媽，來自泉州三邑分香者稱溫陵媽，來自同安縣分香者稱銀同媽，來自安溪縣分香者稱清！溪媽，來自漳浦縣分香者稱烏石媽等等，島內媽祖信眾上千萬人。以“立德、行善、大愛”精神為主旨的媽祖文化，傳承了中華文明的思想精髓，體現了中華民族的傳統美德，彰顯了豐富的人文精神，是展現中華民族文化自信，促進兩岸命運共同體，兩岸一家親，實現兩岸和平統一大業的精神財富。



台灣媽祖科教文發展協會理事長吳素娥表示，中華文化連接台灣同胞根脈，媽祖文化創新的“跟著媽祖去旅行”活動，是以“心、靈、行”模式，心懷“立德、行善、大愛”精神，靈集媽祖信眾民間信仰力量，行“立德、行善、大愛”的事業，在兩岸融合發展道路上創出新路，以文旅創新的思維和開闊的中華民族文化發展觀，以媽祖文化敦睦兩岸和平發展。為促進兩岸共同的精神家園建設服務。



此次話動正值深圳市“台灣月”活動，在深圳市台辦協助下，訪問團與“海峽兩岸交流基地”的深圳市赤灣天後宮博物館和深圳市南山區媽祖文化交流協會進行了深度交流，雙方表示進一步加強兩岸媽祖文化交流與合作，共同為中華民族的偉大復興做出貢獻。

