李家超：法治是營商關鍵 給投資者信心

香港特區行政長官李家超在開幕環節以英文視像致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月9日電（記者 盧哲）香港法律周2024的壓軸活動“法治：最好的營商環境”8日在香港會展中心舉行。香港特區行政長官李家超在開幕環節視像致辭時表示，香港的制度、聯繫和人才使香港對於企業和投資者來說具有真正獨特的優勢且充滿吸引力。法治對於香港的成功不可或缺，法治是營商的關鍵，它確保了穩定、安全和公平——這些是企業在決定投資和運營地點時所尋找的關鍵要素。強有力的法治增強了對產權的保護，給投資者信心。



一連五日以“香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板”為主題的香港法律周2024活動當日閉幕，共有來自近50個司法管轄區約2500人以線上線下模式參加，展示香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的領導地位。李家超在當天壓軸活動“法治：最好的營商環境”的開幕環節用英文致辭說，今年香港法律周2024的第五天，這是法律的盛會，是香港法律制度的盛會，是我們對法治堅定不移的承諾以及它為全球企業和投資者提供的穩定性和信心的盛會。



李家超表示，今年的法律周吸引了來自近50個司法管轄區的全球法律專業人士在線上和線下齊聚一堂，這一事實證明了香港本地法律界和國際法律界對香港的巨大支持。今年法律周的中心主題正好概括了香港的法律專業服務。“我們的法律環境使香港成為通往中國大陸的門戶和國際商業、法律及爭議解決實踐的活力中心。”



李家超說，在今年法律周期間，我們聽到了來自政府官員、知名法官、國際法律組織高級代表、替代性爭議解決從業者、企業高管和學者的廣泛而受歡迎的演講。討論的主題和法律問題同樣多樣化，涵蓋國際法律合作、國家發展、替代性爭議解決、人工智能（AI）和法律科技的使用，以及粵港澳大灣區的新興機會。“我們今天的主題‘法治：最好的營商環境’，是今年香港法律周的一個恰當結論。”



李家超指出，香港的普通法體系依然穩健且不可或缺，這有賴於獨特的“一國兩制”原則。“正如習近平主席所強調的，‘一國兩制’是一個必須長期堅持的好制度，它對於保持穩定和確保香港繼續作為特區繁榮發展至關重要。這讓香港能夠在中國作為唯一的普通法司法管轄區塑造我們的未來，這一特點帶來了顯著的優勢。”