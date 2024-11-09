張舉能：普通法在一國兩制下發揮核心作用

香港終審法院首席法官張舉能（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月9日電（記者 盧哲）香港法律周2024的壓軸活動“法治：最好的營商環境”8日在香港會展中心舉行。香港終審法院首席法官張舉能在致開幕辭時表示，法治在任何成功的經濟體中都不可或缺。在香港，法治植根於普通法，並在“一國兩制”框架下發揮核心作用。他指出，普通法體系不單是一個法律體系，更是一個強調一致性、清晰性及公平性的法律體系，為香港的繁榮提供穩定基礎。他強調，繼續確保司法獨立及公開，以保持公眾對司法制度的信心。



一連五日以“香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板”為主題的香港法律周2024活動，共有來自近50個司法管轄區約2500人以線上線下模式參加，展示香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的領導地位。張舉能在當天壓軸活動“法治：最好的營商環境”的開幕環節用英文致辭說，法治是社會、經濟等各方面繁榮的基石，法治在任何成功的經濟體中都不可或缺，而確保司法獨立及法官任命不受干預，是維持公眾對司法制度信心的關鍵。“如果這種獨立性有任何損害，公眾對司法管治的信任及對法治的信任都會無可避免地受到損害，而這份信任並不會自動產生也不能視作理所當然，而是要用透明度及問責制來維持。”



張舉能表示，法治不僅僅是一個理論概念，法治是香港法律、社會和經濟制度的基石，也是穩定商業參與的基石。基本法保證香港沿用普通法制度，這對保持香港獨特的法律地位至關重要。香港對法治的承諾也體現在對基本權利的保障，有關權利在基本法列明，受到香港人權法案的保障，並提供一個法律運作框架，確保基本自由和權利受到保護。他說，香港享有法治和司法公正的美譽，加上對普通法傳統的堅持，使香港成為吸引商業和投資的目的地。此外，香港能夠吸引和挽留國際法律人才，以及提供世界一流法律服務的能力，不僅提升香港作為國際爭議解決中心的地位，也增強了香港自身的實力。



張舉能還提到，律師的角色對於法院的運作至關重要。香港在吸引國際法律專業人士方面取得成功，但也不能忽視本地專業人才的發展，必須繼續培養法律人才。雖然香港的法律教育制度早已確立，但無論是透過持續的專業培訓、財政支持還是提供更廣泛的交流機會，都應該不單止是審慎資源分配的考慮，而更可視為對全球未來的投資。