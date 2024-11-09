林定國：香港必須維護和加強普通法的獨特優勢

香港特區政府律政司司長林定國（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月9日電（記者 盧哲）香港法律周2024的壓軸活動“法治：最好的營商環境”8日在香港會展中心舉行。香港特區政府律政司司長林定國表示，香港的普通法制度不僅僅是為香港民眾的利益服務，它還必須被用來協助實現“一國兩制”原則的總體目標，即維護國家的主權、安全和發展利益。香港必須首先維護和加強那些使普通法制度獨特和有利的核心特徵，例如，雙語法律系統、司法獨立、對腐敗零容忍、保護包括知識產權在內的財產權。



一連五日以“香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板”為主題的香港法律周2024活動，共有來自近50個司法管轄區約2500人以線上線下模式參加，展示香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的領導地位。林定國在當天壓軸活動“法治：最好的營商環境”的開幕環節用英文致辭說，今年法律周的主題是“香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板”。它強調了兩個基本點。第一，香港的法律制度是普通法制度。這是中國唯一實施的普通法制度，也是全球唯一同時使用中文和英文的雙語普通法制度。第二，它為幫助人們探索和抓住不僅在香港，而且在整個中國乃至世界其他地方的商業及其他機會，提供高質量的法律服務，發揮著至關重要的作用。



林定國說，法治與經濟發展之間的關係毋庸置疑。香港是最好的例證。在《世界經濟自由度2024年度報告》中，香港在165個司法管轄區中重新奪回第一的位置。該排名依賴於五個主要領域，其中之一是法律制度和產權，涉及法律制度保護個人及其財產的有效性指標；司法獨立、法院公正、產權保護、法律制度的完整性、合同執行、房地產保護以及警方和犯罪的措施。其他兩個主要領域是國際貿易自由，主要涉及貿易壁壘的存在與否；以及包括信貸市場、勞動市場、商業和競爭的法規。在《2024年世界競爭力年鑒》中，香港排名第五。這部分歸因於香港在“商業立法”這一子主題中排名第一。



林定國強調，香港的普通法制度不僅僅是為香港民眾的利益服務，它還必須被用來協助實現“一國兩制”原則的總體目標，即維護國家的主權、安全和發展利益。林定國說，最近我們在香港最常聽到的詞是“改革”。我們必須盡力考慮並作出改變，以應對新的挑戰及滿足由於不斷變化的客觀情況帶來的新需求，但我們不應忘記“守正創新”的基本原則。為了使香港的普通法制度能夠正確有效地服務於前述目的，香港必須首先維護和加強那些使我們的普通法制度獨特和有利的核心特徵——其中許多確實是基本法所保障的：例如，雙語法律系統、司法獨立、對腐敗零容忍、保護包括知識產權在內的財產權。