香港特區政府律政司司長林定國（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月9日電（記者 盧哲）香港國際法律人才培訓學院8日在香港正式啟動。特區政府表示，學院將善用香港中英雙語普通法制度和國際化格局，定期舉辦法律實務課程、研討會和國際交流活動等，促進“一帶一路”沿線地區的人才交流，為國家提供涉外法治人才培訓，培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制等的法律人才。



一連五日以“香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板”為主題的香港法律周2024活動，共有來自近50個司法管轄區約2500人以線上線下模式參加，展示香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的領導地位。在8日舉行的壓軸活動“法治：最好的營商環境”中，香港國際法律人才培訓學院正式啟動。



香港特區政府律政司司長林定國在典禮致辭表示，今天是一個里程碑的日子，香港踏上了培養香港、內地及“一帶一路”沿線國家乃至全球法律人才的新旅程。



“今天我感到非常興奮和激動。這是因為學院的成立是我非常重視的構想。從構思到落地，歷時超過一年。我很高興今天看到這個充滿潛力的健康而充滿活力的嬰兒誕生。”林定國說，成立學院的倡議最早在行政長官2023年的施政報告中提到。為了推進這一倡議，香港國際法律人才培訓辦公室和香港國際法律人才培訓專家委員會於今年10月8日成立。



林定國表示，學院旨在利用香港獨特的優勢和強項，這得益於“一國兩制”使香港成為唯一的雙語普通法體系，使用英語和中文、具有國際特徵，始終享有世界範圍內的高聲譽。“學院將作為一個能力建設、知識和經驗分享的平台，服務於香港、內地及其他國家的法律專業人士，特別是‘一帶一路’沿線國家的法律專業人士。”