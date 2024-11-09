回應特朗普言論 林定國：不應干擾法律程序

香港特區政府律政司司長林定國（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月9日電（記者 盧哲）近日當選美國總統的特朗普曾揚言會爭取中方釋放涉及國安罪行正受審的壹傳媒創辦人黎智英。香港特區政府律政司司長林定國8日在香港表示，法治精神的重要要求是，任何人都不應說任何話或做任何行為嘗試干擾香港正常進行的法律程序，這是大原則，他亦會堅持這個大原則。至於會否擔心自己在特朗普重新執政後被制裁，林定國表示，個別人士對他的言行和威脅，絕不會動搖他為香港履行的責任。



香港法律周2024的壓軸活動“法治：最好的營商環境”8日在香港會展中心舉行。林定國在此間會見傳媒時，被問到特朗普有關言論。林定國回應說，任何人都不應干預司法獨立，又強調即使面對制裁，也不會動搖他履行職責。林定國強調：“有一個大原則，特區政府都說了很多次，法治精神有一個很重要的要求，就是任何人，不管是誰，都不應該說任何說話或做任何行為，嘗試干擾香港正在進行的法律程序，這是一個大原則，我亦會堅持這個大原則。至於有其他人對於我個人曾經作出過的一些言行，甚至可能是一些威脅的話，我亦說過很多次，任何這些說話，都絕對不會動搖到我覺得我應要為香港履行的責任。”



