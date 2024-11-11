社評：特朗普又來了 中國穩坐釣魚台戰風浪

特朗普卷土重來 中國淡定應對 NYT圖 中評社香港11月11日電（評論員 冬日）特朗普又來了，帶著更加洶湧的氣勢，但這回，中國人更從容淡定了。過去6年國際形勢的風雲變幻，與美中實力對比的此消彼長，讓中國人更能夠以“任憑風浪起，穩坐釣魚台”的心態，迎戰特朗普2.0很可能給中美關係掀起的新的暴風驟雨。



經過特朗普第一任4年的博弈與較量，中方對與特朗普打交道增加了認識，積攢了經驗，因而對特朗普的卷土重來，已經有了充分的心理準備，並不感到恐慌焦慮。可以預期，特朗普一定會帶著復仇心態，再度對中國上演“翻雲覆雨、極限施壓”的戲碼，對此中方有著現實的認識，相信也做好了“兵來將擋，水來土掩”的準備。



比較中國國家主席習近平2016年和2024年兩次給特朗普當選的賀信，即可看出中方對處理中美關係的預期值和心態的變化。



2016年的賀信說，中美“擁有廣泛的共同利益”；“發展長期健康穩定的中美關係”符合兩國利益和國際社會期待；希望“秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則”；“推動中美關係在新的起點上取得更大進展”。



2024年的賀信說，“中美合則兩利、鬥則俱傷”；“穩定、健康、可持續發展的中美關係”符合兩國利益和國際社會期待；希望“秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則”；“走出一條新時期中美正確相處之道”。