日本與歐盟建立防衛夥伴關係

西班牙“台風”戰鬥機在日本參加演習。（圖源：中國國防報） 中評社北京11月9日電／據中國國防報引日本媒體報導，11月1日，日本政府與歐盟在東京簽署“安全保障及防衛夥伴關係”協議。這標誌著雙方將正式建立防衛夥伴關係，也意味著日本將持續推動域外勢力介入地區事務。



“安全保障及防衛夥伴關係”協議由歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在訪日期間與日本外相岩屋毅簽署，預計2025年1月生效。未來日本和歐盟將在海上安全、參與歐盟任務和行動、太空安全和防務等領域加強雙邊合作與對話，計劃舉行年度局長級“安全保障及防衛對話”，並推進在網絡安全、防務工業、太空安保規則制定以及安保領域的信息交換和機密情報共享方面的合作。



報導稱，日本此前在安全領域與歐盟的直接合作相對較少，與北約及其成員國的互動更為頻繁。自2008年成為北約的“全球夥伴”以來，日本已與北約簽署《個別夥伴合作計劃》並開展一系列合作。在與北約的歐洲成員國合作層面，日本與英國、法國、德國等國建立“2＋2”會談機制，定期就重大軍事合作問題交換意見；與北約及意大利簽署《情報保護協定》，可實現機密情報共享；與法國、德國簽署《物資勞務相互提供協定》，與英國、法國簽署或即將簽署《互惠准入協定》，為日本與這些國家之間的聯合軍事行動和後勤合作提供便利。此外，日本還與英國、法國、德國和意大利等國常態化舉行雙邊或多邊演習。這些均為日歐防務合作奠定基礎。



對於歐盟來說，日本是配合北約向亞太地區拓展影響力的“橋頭堡”。近年來，在美國推動下，北約逐漸將戰略重心轉向亞太地區，歐盟則強化與北約之間的步調協同和功能性分工，緊隨北約步伐在亞太地區提升影響力。在此背景下，日本成為歐盟在該地區的首選合作夥伴。



對於日本來說，與歐盟建立防衛夥伴關係主要有3個意圖。一是夯實與歐洲國家的合作基礎。在歐盟加速推動成員國防務一體化的背景下，與歐盟深化防務合作，將為日本與法國、德國、意大利等歐盟成員國的合作提供保障。借由這一合作框架，日本希望持續吸引歐洲國家介入亞太地區安全事務，為其在地區競爭中謀求利益提供支持。二是深化武器裝備和技術合作。在日歐防衛夥伴關係框架下，防務產業和新興技術領域的合作占據重要地位。日本已與意大利合作研發下一代戰鬥機，並於2023年成為歐洲無人機項目的觀察員，同時極力爭取參與歐洲下一代無人機項目。隨著歐盟防務自主的步伐加快，歐洲市場將成為日本武器裝備和技術轉移的重要潛在市場。三是將合作擴展至政治外交領域。與北約不同，歐盟除關注安全保障外，還是一個政治經濟共同體。日本與歐盟在防務層面深化合作，將促進其與歐盟及其27個成員國之間的政治、外交互動和經濟合作，尤其是在聯合國“入常”、經濟貿易合作等方面獲得更多支持。



分析人士指出，日歐建立防衛夥伴關係後的具體影響還有待觀察，但在雙方政治地緣意圖的驅使下，未來的合作將更為廣泛和深入，勢必給亞太地區的和平穩定和安全秩序帶來挑戰。