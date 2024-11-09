我在秘魯修港口，常有“朋友”來做客

俯瞰錢凱港。（中國港灣—中交四航局聯合體提供 制圖：汪哲平） 中評社北京11月9日電／據人民網報導，11月，海風輕拂南太平洋的秘魯錢凱港。



這座港口是高質量共建“一帶一路”在拉美地區的標誌性項目之一，建成後將成為拉美地區新的樞紐港和太平洋門戶港，可大幅縮短秘魯到亞洲的直航時間。



港口西側，一條L形的防波堤舒展延伸，橫臥在湛藍幽深的海面上。



望著這條長達2678米的防波堤，我常常感慨，這不僅是抵抗湧浪、保護港口的堅固屏障，還為海豹、企鵝、海鳥等動物提供了歇腳的好地方。



有一次，我拍下照片發給國內的家人。屏幕那端，5歲的兒子瞪大眼睛，好奇地問：“爸爸，你是在動物園嗎？怎麼有這麼多動物？”



我笑著回答，這裡不是動物園，而是動物的家園。兒子眼中新奇的動物，也不是第一次在這裡出現。



2022年初，港口的次防波堤推填工程完成沒多久，就迎來了一只憨態可掬的海豹。“快看，是誰來項目‘做客’了？”2月5日，同事趙宇發現這只海豹爬到護坡大塊石上，趕忙掏出手機拍下。



不僅是這只海豹，隨著主防波堤逐漸建設成形，更多動物現出身影，甚至成群結隊地到防波堤外圍小憩，海豚、鯨魚等有時也在港池附近游弋，這與2021年6月我和同事們初來時的場景已截然不同。

