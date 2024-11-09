中國駐美大使：中美應和平共處、合作共贏

中評社北京11月9日電／據新華社報導，中國駐美國大使謝鋒7日說，習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，既是中美關係一路走來的深刻經驗總結，也是兩國新時期的正確相處之道。



謝鋒當天在美中貿易全國委員會紀念中美建交45周年晚宴上發表視頻致辭時表示，希望美方與中方相向而行，站在歷史正確一邊，作出順應時代大勢和民心所向的正確抉擇，共同推動中美關係沿著穩定、健康、可持續的道路前行。



謝鋒表示，世界上沒有完全相同的兩片樹葉，也不存在一模一樣的兩個國家。中國不可能變成另一個美國，差異本應成為交流互鑒的動力，而不是排斥對抗的借口。中美各自的成功是彼此的機遇而非挑戰，寬廣的地球容得下中美各自發展、共同繁榮。雙方應該尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的發展道路，尊重各自發展權利，尊重彼此核心利益和重大關切。



謝鋒指出，作為安理會常任理事國和核大國，中美和平共處是責任，也是必須。把中國視為最主要戰略競爭對手、最嚴重地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，完全不符合事實，只會導致“自我實現的預言”。台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，必須言行一致恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。任何挑戰都擋不住中國前進的步伐，任何圍堵遏制打壓都只會撞上南墻，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權安全發展利益的堅定意志和強大能力。



謝鋒認為，作為最大的發展中國家和最大的發達國家，中美合作可以辦成很多大事好事，應該把合作清單拉得越來越長。打關稅戰、貿易戰、科技戰、產業戰沒有贏家，保護主義保護的是落後，失去的是未來。中國歡迎更多美企赴華投資興業，也期待中美在氣候變化、人工智能等全球性挑戰上加強對話合作，既造福兩國，又惠及世界。



美中貿易全國委員會紀念中美建交45周年晚宴7日在上海舉辦，有關地方政府、兩國工商界代表等約400人參加。