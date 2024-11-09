權威部門詳解地方化債“組合拳”

中評社北京11月9日電／據新華社報導，增加6萬億元地方政府債務限額置換存量隱性債務；從2024年開始，連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元專門用於化債……在8日舉行的十四屆全國人大常委會第十二次會議新聞發布會上，地方化債政策“組合拳”對外公布。



此次公布的化債政策能發揮何種功效？能多大程度上解決地方隱性債務問題？權威部門在新聞發布會上一一回應。



當日，十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過了《全國人民代表大會常務委員會關於批准<國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案>的決議》。議案提出，為貫徹落實黨中央決策部署，在壓實地方主體責任的基礎上，建議增加6萬億元地方政府債務限額置換存量隱性債務。



在新聞發布會上，全國人大財政經濟委員會副主任委員、全國人大常委會預算工作委員會主任許宏才介紹，此次常委會會議表決通過的決議提出，同意財經委審查結果報告，決定批准增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案。議案已經全國人大常委會批准，國務院財政部門將按程序盡早下達分地區限額，地方政府將依法做好債券置換工作，各級人大及其常委會將依法做好監督工作。



財政部部長藍佛安說，當前一些地方隱性債務規模大、利息負擔重。在這種情況下，實施這樣一次大規模置換措施，能夠發揮“一石二鳥”作用。



一方面，解決地方“燃眉之急”，緩釋地方當期化債壓力、減少利息支出。



“這次置換，近三年密集安排8.4萬億元，顯著降低了近幾年地方需消化的隱性債務規模，讓地方卸下包袱、輕裝上陣。同時，由於法定債務利率大大低於隱性債務利率，置換後將大幅節約地方利息支出。我們估算，五年累計可節約6000億元左右。”藍佛安說。



另一方面，幫助地方暢通資金鏈條，增強發展動能。

