學前教育法明年“六一”起施行

中評社北京11月9日電／據新華社報導，與千家萬戶息息相關的學前教育，從此有了專門的法律規範。



11月8日，十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過了《中華人民共和國學前教育法》，共9章85條，將自明年6月1日起施行。



“這對我們幼教人來說是一件值得慶祝的喜事、大事、好事！”聽到學前教育法出台的消息，湖北省省直機關第三幼兒園園長袁芒感慨地說，學前教育工作者終於有了明確、有力的法律支持與規範。



幼教一線從業者的欣喜背後，學前教育立法經過了20年努力：2004年起，全國人大教育科學文化衛生委員會持續多年組織開展學前教育立法調研。2020年9月，學前教育法草案徵求意見稿向社會公布。2023年8月、2024年6月，十四屆全國人大常委會第五次會議、第十次會議分別對學前教育法草案進行了兩次審議。此次全國人大常委會會議審議通過的，已是草案三審稿。



為什麼要出台學前教育法？



教育部部長懷進鵬曾表示，近年來，我國學前教育得到了快速發展，但總體看仍是國民教育體系的薄弱環節，發展不平衡不充分的矛盾還比較突出，“入園難”和“入園貴”的問題仍然存在，與人民群眾的期待還有一定差距。



“學前教育立法是對我國學前教育長期缺乏統一立法保障的重要補充，體現了國家對學前教育事業的高度重視和關注，有助於提高學前教育質量。”北京大學法學院教授湛中樂說，學前教育法將為學前教育的普及普惠安全優質發展提供法治保障，為學前兒童健康成長創造更好的條件。

