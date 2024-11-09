俄羅斯與印尼舉行軍演，有何深意？

（圖源：新華社） 中評社北京11月9日電／據中國網報導，11月4日起，俄羅斯和印度尼西亞在東爪哇省泗水附近舉行為期5天的海上聯合軍演。這也是兩國歷史上的首次雙邊聯合軍演。



印尼海軍在一份聲明中稱，此次演習是俄印關係的“里程碑”。俄羅斯駐印尼大使謝爾蓋•托爾切諾夫上周確認，俄方派出三艘輕型護衛艦、一艘中型油輪、一架直升機和一艘拖船參演。俄羅斯太平洋艦隊戰艦編隊指揮官安齊費羅夫表示，希望演習每年舉行，規模逐漸擴大。



儘管印尼與西方國家的軍事關係較俄羅斯更為緊密——印尼軍隊幾代人都在美國軍校與美軍一起接受訓練，美國也一直是印尼軍事演習的首選夥伴。但法新社認為，此次軍演表明，印尼新任總統普拉博沃尋求提升印尼在國際舞台上的地位，並推動印尼“重大外交政策轉變”。



軍演背後的戰略意義



俄羅斯和印尼的聯合軍演具有雙重意義。此次軍演不僅顯示雙方在安全領域的互信加深，也表明了兩國的戰略契合性。



長期以來，俄羅斯長期奉行既面向歐洲也面向亞洲的“雙頭鷹”外交政策。但在亞洲多為“虛招”。烏克蘭危機爆發後，俄羅斯面臨美西方的圍堵和空前嚴厲制裁，迫使其在一定程度上作出轉向亞洲的戰略調整，加強與印尼、越南和印度等國家的合作。這對俄羅斯打破美西方封鎖，增強亞太影響力至關重要。



印尼是全球第四人口大國，也是東南亞最大的經濟體，同時還是東盟的創始國之一，一度被外界視為東盟的實際領導者。俄羅斯與印尼雙邊關係有著良好的基礎。早在冷戰時代，前蘇聯就與印尼建立了密切的關係。冷戰後，印尼長期也是俄羅斯武器的重要買家。更為關鍵的是，印尼作為中等強國和地區大國，其外交政策能夠從本國利益出發，秉持獨立自主原則，不屈服於外部壓力。烏克蘭危機爆發後，印尼繼續保持與俄羅斯的正常往來互動。這為俄羅斯進一步深化與印尼雙邊合作創造了條件。謝爾蓋•托爾切諾夫近日甚至表示，“印尼已成為俄羅斯在東南亞和世界舞台上的主要合作夥伴之一，兩國的長期合作已成為真正兄弟情誼和相互支持的典範。”



在防務安全領域，印尼對俄羅斯也有很大需求。在西方對俄羅斯實施制裁後，印尼停止從俄羅斯進口軍備，但兩國的貿易總值仍達數十億美元。印尼向俄羅斯購買戰機的協議至今也未終止。印尼的現有武器裝備包括來自俄羅斯的兩棲坦克、直升機、導彈和戰鬥機。在武器的維修保養方面依然需要俄羅斯的幫助。

