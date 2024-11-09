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全國人大常委會舉行憲法宣誓儀式
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2024-11-09 16:43:24
中評社北京11月9日電／據新華社報導，十四屆全國人大常委會8日下午在北京人民大會堂舉行憲法宣誓儀式。全國人大常委會副委員長何維主持並監誓。
剛剛閉幕的十四屆全國人大常委會第十二次會議任命易煉紅為全國人大財政經濟委員會副主任委員，顔珂為全國人大華僑委員會副主任委員，錢夫中為全國人大常委會預算工作委員會副主任；決定任命劉偉為交通運輸部部長。根據憲法和全國人大常委會關於實行憲法宣誓制度的決定，上述人員依法進行憲法宣誓。
全國人大機關、交通運輸部有關負責同志參加了宣誓活動。
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