我國將深化新時代養老服務改革發展

中評社北京11月9日電／據新華社報導，一個社會幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。11月8日召開的國務院常務會議研究了深化新時代養老服務改革發展有關舉措。



截至2023年底，我國60歲及以上老年人口達2.97億，占總人口比重達到21.1%。人口老齡化已成為今後較長一段時期我國的基本國情，是推進中國式現代化需要面對的重大課題。



此次國務院常務會議明確指出，要深入貫徹黨中央關於積極應對人口老齡化、發展養老事業和養老產業的決策部署，切實抓好養老服務這件民生大事，通過深化改革進一步健全服務體系，更好滿足老年人多層次多樣化需求。



“當前，隨著我國人口老齡化不斷加速發展，老年群體日益增長的美好晚年生活期盼與養老服務發展不平衡不充分之間的矛盾將更為明顯，將給我國經濟社會健康發展帶來越來越多的挑戰，需要積極穩妥應對。”民政部養老服務司相關負責人表示。



會議強調，要強化以失能老年人照護為重點的基本養老服務。



根據民政部相關數據顯示，目前我國失能老年人約3500萬，占全體老年人的11.6%。據測算，到2035年，我國失能老年人將達到4600萬。



失能老年人照護是失能老年人及其家庭的剛需，也是緩解全社會養老服務焦慮的當務之急，是養老服務工作的重中之重。



近年來，《中共中央 國務院關於加強新時代老齡工作的意見》《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》等，均將失能老年人照護納入養老服務體系建設重點。



我國已建立國家基本養老服務清單制度，對經認定生活不能自理的老年人作出提供家庭養老支持服務的“國家承諾”。

