十四屆全國人大常委會第十二次會議在京閉幕

11月8日下午，十四屆全國人大常委會第十二次會議在北京人民大會堂閉幕。趙樂際委員長主持閉幕會。（圖源：新華社） 中評社北京11月9日電／據新華社報導，十四屆全國人大常委會第十二次會議8日下午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了學前教育法、新修訂的文物保護法、新修訂的礦產資源法、能源法、新修訂的反洗錢法、關於修改各級人民代表大會常務委員會監督法的決定；決定免去李小鵬的交通運輸部部長職務，任命劉偉為交通運輸部部長。國家主席習近平分別簽署第34、35、36、37、38、39、40號主席令。趙樂際委員長主持閉幕會。



常委會組成人員161人出席會議，出席人數符合法定人數。



會議表決通過了全國人大常委會關於延長授權國務院在營商環境創新試點城市暫時調整適用計量法有關規定期限的決定。



會議表決通過了全國人大常委會關於批准《國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案》的決議。



會議表決通過了全國人大常委會關於批准《〈《防止傾倒廢物及其他物質污染海洋的公約》1996年議定書〉污水污泥修正案》的決定。



會議表決通過了全國人大監察和司法委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會分別提出的關於十四屆全國人大二次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告。



會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。



會議經表決，任命易煉紅為全國人大財政經濟委員會副主任委員，顔珂為全國人大華僑委員會副主任委員；免去朱明春的全國人大常委會預算工作委員會副主任職務，任命錢夫中為全國人大常委會預算工作委員會副主任；免去楊萬明的最高人民法院副院長、審判委員會委員、第一巡回法庭庭長、審判員職務。

