﻿美國“移居加拿大”　搜索量激增

中評社北京11月9日電／據大公報報導引《紐約郵報》消息：美國前總統特朗普11月6日勝選，將重返白宮，美國民眾在互聯網上搜索“移居加拿大”，相關搜索量一日暴增9900%。



谷歌趨勢數據顯示，從5日晚上8時至6日晚上7時，美國民眾不斷在谷歌上搜索“移居加拿大”，該詞條搜索熱度由1暴增至最高峰100，搜尋量較前一日暴增9900%。其他相關熱搜還包括“如何從美國移民到加拿大”、“移民加拿大的要求”等，搜索量在一天內也增加了5000%以上。



在社交媒體X上，美國民眾關於移居加拿大的評論數量也在激增，一位用戶發文稱“我正在收拾行李搬到加拿大”，還有用戶發布了有關美國人如何移民到加拿大的資訊。除了加拿大，愛爾蘭、新西蘭和英國也是搜索引擎上熱門的目的地。此外，在2016年特朗普贏得大選後，加拿大移民網站就因移民相關的搜索流量激增而崩潰。不過，在美國大選前，加拿大總理特魯多在10月24日宣布收緊移民政策，到2025年將永久移民接納人數由50萬減少到39.5萬。



另外，特朗普此次勝選離不開特斯拉創辦人馬斯克的大力支持，但馬斯克的跨性別女兒薇薇安在其當選後發文宣布，表示自己將離開美國。現年20歲的薇薇安於2022年提交更改性別和姓名的申請，與父親馬斯克斷絕關係。