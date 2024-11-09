特朗普上台　全球十大富豪身家增5000億

中評社北京11月9日電／據大公報報導，彭博社億萬富翁指數顯示，隨著特朗普在美東時間6日凌晨勝選，全球前十大億萬富豪當天身家暴漲，單日飈升640億美元，是自2012年該指數推出以來的最大單日漲幅。



馬斯克身家暴漲2000億



身家漲幅最大的是特朗普的最大金主、特斯拉創辦人馬斯克，其個人財富從11月5日的2640億美元，增加了265億美元（約2059億港元），達到2900億美元（約2.25萬億港元）。特斯拉的股價當日大漲15%，公司市值飈升約1200億美元。7日，特斯拉股價收市報296.91美元，創下52周新高。



目前身家排名第二的亞馬遜創始人、《華盛頓郵報》老板貝佐斯的身家漲幅僅次於馬斯克，為71億美元（約552億港元）。此前，《華盛頓郵報》於10月25日宣布不會在2024年美國總統選舉中支持任何一位總統候選人，三十多年來首次放棄在美國大選中“站隊”。美聯社報導稱，在《華郵》拒絕站隊當天，貝佐斯旗下的太空公司“藍色起源”（Blue Origin）的高官前往得州，與特朗普進行了簡短的會晤。“藍色起源”今年6月被選為美國國防部價值56億美元合同的首選供應商，去年還獲得了美國太空總署（NASA）34億美元的合同。據CNN報導，亞馬遜CEO賈西最近也主動與特朗普通電話。



貝佐斯因此遭到員工的批評和抗議，《華郵》也迎來退訂潮，他在10月28日發表專欄文章，為該報拒絕站隊辯護。特朗普勝選後，貝佐斯在社交媒體X上發帖祝賀，稱特朗普“取得了非凡的政治東山再起和決定性的勝利。沒有哪個國家有這麼大的機遇”。



除了馬斯克和貝佐斯之外，加密貨幣億萬富翁的身家也在增加，包括加密貨幣交易所Coinbase Global的共同創辦人Brian Armstrong，身家飈升30%，達到110億美元。在十大榜單上的美國富豪中，衹有Facebook創辦人朱克伯格當天身家下跌，減少了逾8000萬美元。特朗普過去多次點名批評朱克伯格。

