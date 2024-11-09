【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本公明黨任命齊藤鐵夫為新黨首
http://www.CRNTT.com
2024-11-09 16:47:14
中評社北京11月9日電／據央視新聞報導，當地時間11月9日，日本公明黨在臨時黨大會上批准了人事安排，決定由齊藤鐵夫接替已宣布辭職的石井啟一擔任黨首。
齊藤鐵夫為現任日本國土交通大臣。
日本自由民主黨與公明黨組成的執政聯盟在近期日本國會眾議院選舉中失利。其中，公明黨議席數從此前的32個減至24個。10月31日，石井啟一宣布辭任公明黨黨首。（總台記者 何欣蕾）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本開發出通用型光量子計算機
(2024-11-09 16:36:02)
日本與歐盟建立防衛夥伴關係
(2024-11-09 16:15:24)
日本開發出通用型光量子計算機
(2024-11-09 16:07:06)
日本漫畫家水木茂紀念館一督
(2024-11-08 15:08:47)
小笠原：特朗普當選成台灣惡夢的危險徵兆
(2024-11-08 10:55:44)
日本與歐盟建立防衛夥伴關係
(2024-11-08 10:40:11)
岡崎幸司：特朗普狂人性格會向日台要更多錢
(2024-11-08 00:35:04)
日本硫磺島近海發生6.3級地震
(2024-11-07 12:36:02)
日本禽流感疫情蔓延 緊急撲殺35萬只雞
(2024-11-07 10:55:05)
陳文甲：歷任日相必須是親中立場 以利日本
(2024-11-07 01:37:10)