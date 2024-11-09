日本公明黨任命齊藤鐵夫為新黨首

中評社北京11月9日電／據央視新聞報導，當地時間11月9日，日本公明黨在臨時黨大會上批准了人事安排，決定由齊藤鐵夫接替已宣布辭職的石井啟一擔任黨首。



齊藤鐵夫為現任日本國土交通大臣。



日本自由民主黨與公明黨組成的執政聯盟在近期日本國會眾議院選舉中失利。其中，公明黨議席數從此前的32個減至24個。10月31日，石井啟一宣布辭任公明黨黨首。（總台記者 何欣蕾）