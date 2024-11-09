美大選過後多地非洲裔收到“種族主義短信”

中評社北京11月9日電／據央視新聞報導，美國總統選舉過後，當地時間11月8日，美國多個聯邦和州機構正在調查針對非洲裔發送的“種族主義短信”。



據悉，紐約、亞拉巴馬、加利福尼亞、俄亥俄、賓夕法尼亞、馬里蘭和田納西等多個州的非洲裔男性、女性和兒童收到了“煽動奴隸制”的匿名短信。



美國聯邦調查局表示，已就這些短信與司法部進行了溝通，聯邦通信委員會也表示，正在與聯邦和州執法部門一起展開調查。