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博茨瓦納當選總統博科宣誓就職
http://www.CRNTT.com   2024-11-09 16:46:53


　　中評社北京11月9日電／據央視新聞報導，當地時間11月8日，博茨瓦納新當選總統杜馬·博科的就職典禮在博茨瓦納首都哈博羅內舉行，杜馬·博科在典禮上宣誓就職。

　　2024年11月1日，民主改革聯盟贏得博茨瓦納國民議會選舉，成功贏得執政權。（總台記者　趙禕楠）

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