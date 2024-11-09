博茨瓦納當選總統博科宣誓就職

中評社北京11月9日電／據央視新聞報導，當地時間11月8日，博茨瓦納新當選總統杜馬·博科的就職典禮在博茨瓦納首都哈博羅內舉行，杜馬·博科在典禮上宣誓就職。



2024年11月1日，民主改革聯盟贏得博茨瓦納國民議會選舉，成功贏得執政權。（總台記者 趙禕楠）