加沙地帶已核實的死者中約70%是婦女兒童

中評社北京11月9日電／據新華社報導，聯合國人權事務高級專員辦事處8日表示，新一輪巴以衝突爆發以來，該辦事處已核實信息的巴勒斯坦加沙地帶死者中約70%是婦女和兒童。



聯合國人權事務高級專員辦事處當日發布一份報告，詳細描述了自2023年10月7日以來加沙地帶等地區發生的嚴重人道主義危機。報告指出，截至今年9月2日，該辦事處已核實8119名自去年10月7日以來在加沙地帶身亡的巴勒斯坦人信息，婦女和兒童約占已核實信息死者總數的70%。



報告譴責在加沙地帶發生的針對平民的暴行及嚴重違反國際法的行為，指出這些行為在許多情況下可能構成戰爭罪。報告強調，若此類行為是大規模或系統性針對平民的攻擊，並與某國或組織的政策相關聯，則可能構成危害人類罪。報告進一步警告，若此類行為意在消滅某一國家、民族、種族或宗教群體的全部或部分，則可能構成種族滅絕罪。



聯合國人權事務高級專員沃爾克·圖爾克在報告中指出，國際法院已多次強調以色列在防止和懲治種族滅絕行為方面的國際義務，以色列必須全面、立即履行這些義務。他強調，鑒於以色列在加沙地帶北部採取最新軍事行動以及通過了影響聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處活動的立法，這一要求尤為緊迫。



該報告還譴責了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和巴勒斯坦其他武裝團體針對以色列和外國平民的暴力行為。



報告敦促各方立即停火，釋放所有人質，集中力量向加沙地帶輸送人道主義援助物資。