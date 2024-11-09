歐盟“去風險”，歐企對華投資緣何創紀錄

中評社北京11月9日電／據人民網報導，據美國榮鼎咨詢公司統計，今年第二季度，歐盟企業對中國的綠地投資飈升至36億歐元，創下有記錄以來的最高水平。當下，一方面歐盟對華電動汽車加征關稅，另一方面以德國汽車製造商為代表的歐盟企業持續深耕中國。榮鼎咨詢指出，在歐盟推行經濟“去風險”政策之際，歐洲對華投資的增長“令人驚訝”。



事實上，歐盟企業近期對華多數投資均旨在推動本地化生產，避免在華業務受到地緣政治局勢和貿易壁壘的影響是其重要原因之一。這表明，儘管經貿問題政治化等外部衝擊加速了全球價值鏈重構，但影響重構的核心因素仍然是技術發展和市場主體的優化行為，中國作為投資目的地的重要性沒有改變，中國市場的吸引力讓人無法割舍。



多年來，中國以其超大規模市場、獨立完整的現代工業體系、充足的產業工人儲備、優厚的政策紅利成為國際資本競相投資的熱土。儘管世界經濟增長放緩、全球對外投資整體低迷，但資源要素仍然持續湧入中國。榮鼎咨詢指出，許多企業在過去幾年仔細考察其他市場後發現，無論在成本、供應鏈還是在物流方面，這些市場都難以與中國匹敵。美國蘋果公司首席執行官庫克表示，對蘋果供應鏈來說，“沒有比中國更重要的地方”。卡塔爾航空大中華區總經理黃進邦認為，中國市場所展現的多樣性和持續增長的潛力，正是卡塔爾航空在這裡長期深耕的強大動力。



當前，“在中國，為中國”成為不少外資企業在華發展的核心戰略，“投資中國就是投資未來”更是全球企業的普遍共識。禮來、輝瑞、拜耳、美敦力等8家知名外資醫藥企業紛紛表示將在北京新設研發和創新機構。正在上海舉行的第七屆中國國際進口博覽會的企業展共有129個國家和地區的3496家展商參加，國別（地區）數和企業數均超上屆。立邦中國首席執行官鐘中林說，首次參展進博會，立邦“不僅要展示我們的創新產品和技術，更重要的是展現我們對中國市場長期的承諾和信心”。據他介紹，目前，立邦已經在中國建立了74家工廠，10家研發中心。今年8月，立邦在上海浦東啟動了立邦亞太研發創新中心的建設。



“在中國，為中國”的背後，是外資持續看好中國市場發展前景。中國正持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境；中國市場規模大、消費潛能足，不斷為外資企業帶來發展動能；中國正不斷提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，發揮完善的產業配套體系優勢，支持外資企業深度參與國際大循環。數據顯示，近五年外商在華直接投資收益率約9%，居全球前列。

