中國“白衣外交官”在非洲島國傳遞友誼希望

中評社北京11月9日電／據人民網報導，在聖多美和普林西比（簡稱“聖普”）針灸護士莫納澤裡·達科斯塔眼中，中國醫療隊醫生是他人生中最重要的導師。“在這裡推廣中醫針灸療法，看到病人在自己的親手治療下緩解疼痛、康復，這份工作帶給我很大的成就感，我也非常自豪能成為中國針灸在聖普的‘大弟子’。”他對記者說。



聖普是位於非洲西部幾內亞灣的群島國家，人口僅23萬多人，是全球最不發達國家之一。2017年伊始，中國援聖普醫療隊的醫生就在該國兩家最重要的醫療機構——艾雷斯·德梅內塞斯醫院和阿古瓦格蘭德綜合診所中心開展工作。



中國醫療隊針灸診室設在首都聖多美市中心的阿古瓦格蘭德綜合診所中心入口處。記者日前探訪，下午5點看到仍有許多患者在診室外的長椅上候診。診室內的4張治療床邊，達科斯塔正熟練地為幾位患者施針。7年來，在一批批中國醫生“傳幫帶”培養下，他已成為當地小有名氣的針灸治療師。



達科斯塔的“針灸緣”始於2017年。因為懂英語，他被安排協助中醫針灸科室的工作。“當時，針灸療法在聖普還是新鮮事物。但是人們很快發現，針灸對很多疾病的治療和康復有很好的效果，在患者的口口相傳中逐漸推廣開來。”



在這間不大的診室裡，達科斯塔見證了許多感人的故事：中國醫生不放棄任何一名患者，為許多不幸的家庭驅散“陰霾”，帶來希望。“許多患者都是家庭的唯一勞動力，但是因為貧窮，疾病越拖越重。其中有不少中風後遺症的患者在來這裡之前已經不抱希望了，最後是中國醫生的治療讓他們慢慢康復。”達科斯塔說，一批又一批中國醫生編織起雙方人民之間信任和友誼的紐帶。



根據聖普衛生部門的數據，該國醫護人員僅200餘名，占全國總人口不足0.1%。當地醫療技術較為落後，醫療物資匱乏，許多患者難以得到及時有效的治療。艾雷斯·德梅內塞斯醫院院長維爾吉利奧·曼丁加說，聖普衛生系統面臨的最嚴峻挑戰是醫護人員短缺，且缺乏培訓，而中國醫療隊的到來為聖普帶來了“氧氣”。

