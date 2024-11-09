菲律賓從美國得到的是“甜棗”還是“毒丸”

中評社北京11月9日電／據國際在線報導，美國駐菲律賓大使館近日發表聲明稱，美國將出資800萬美元幫助菲律賓海岸警衛隊進行現代化升級。表面上看，這是菲律賓配合美國所謂“印太戰略”在南海挑事而得到的一顆“甜棗”。實際上，在這顆“甜棗”背後，菲律賓將付出得不償失的代價。



看清這一點，先從美國在菲律賓部署中程導彈說起。今年4月，美國借美菲聯合軍演之機，將“堤豐” 陸基中導系統部署到菲律賓呂宋島。這是美國首次在海外和亞太地區部署中程導彈，也是美國2019年退出《中導條約》後首次部署此類戰略武器。美方聲稱這將給菲帶來“安全”，但想想看，一個核大國把進攻性戰略武器部署在其他國家門口，意味著什麼？必然會嚴重威脅地區和平，挑動軍備競賽，製造緊張對立。在遭到周邊多國強烈反對後，菲律賓陸軍發言人7月宣布，“堤豐”系統將最晚於9月運回美國。然而就在不久前，菲陸軍發言人告訴媒體，“堤豐”系統會在菲律賓部署多長時間，由美國決定。



菲方表現激起了周邊國家憤慨，也在菲國內引起廣泛批評。菲現任總統的姐姐、參議院外委會主席艾美說，馬科斯政府正將菲律賓引向“危險歧路”。菲國會參議院少數黨領袖阿基利諾·皮門特爾三世指出，這些導彈的發射按鈕不在菲律賓掌控中，因此“外國人能夠決定在什麼時候把菲律賓變成一個戰場”。



那麼，作為一個主權國家，菲律賓在現政府操控下，為何對美國表現出一副“我的家裡你做主”的僕從模樣呢？這背後有多重原因。



從歷史來看，菲律賓長期被美國殖民，深受傳統殖民文化的影響。時至今日，在菲律賓的教材裡依舊能看出這一點。今年9月，多家媒體披露菲律賓教育部出版的5到7年級社會學教材中，對美國殖民菲律賓歷史進行了美化處理，比如為“打響美菲戰爭第一槍”的美國士兵進行辯護，也不提20多萬菲律賓人死亡的數據。在外交上，菲現政府對美方的順從也顯而易見。菲律賓國際安全研究學會主席羅萬偉不久前在香山論壇上直言，“我們被西方國家以強烈的反華態度殖民”，他告誡菲政府，菲律賓是東盟創始國之一，“我們的外交政策應該遵循東盟方式，而不是美國方式”。



從現實來看，菲政府存在嚴重的戰略誤判，以為“有美國當靠山”是塊寶，殊不知自身只是美國“靠山局”裡的一顆棋。2023年以來，美國加大推進所謂“印太戰略”，將與中國有南海爭端的菲律賓拉入“棋局”中，並在外交、情報、輿論等方面給予所謂“支援”，讓菲律賓幻想可以依靠美國撈取安全保障和經濟發展的雙重收益。

