外企為何在進博會扎堆“首發首秀”？

中評社北京11月9日電／據國際在線報導，德國卡赫公司展台上，觀眾們紛紛體驗全球首發的可折叠式手持清洗機；美國波士頓科學公司帶來新一代血管內超聲系統；蔡司公司推出首款國產高端手術顯微鏡……正在上海舉行的第七屆中國國際進口博覽會上，《國際銳評》評論員現場感受到全球前沿科技的鮮活魅力。一大批數字化、綠色化、智能化的創新產品集中亮相，迸發出源源不斷的向“新”力。



作為全球共享創新合作的重要平台，前六屆進博會已展出近2500項代表性首發新產品、新技術、新服務。不少展商在中國開出新門店、新工廠、新研發中心，培育出發展新動能。本屆進博會首次設立了新材料專區，400多項全球首發、亞洲首展、中國首秀在此亮相，展示新質生產力，讓科技創新的“進博效能”輻射全球。以波士頓科學帶來的新一代血管內超聲系統AVVIGO＋ MAH為例，它應用人工智能實現自動病變評估，相當於給了醫生“第三只眼”，可以更好地“看到”血管病變情況，從而制定更精準的手術方案。如果早日落地應用，勢必會造福廣大病患。



七年來，進博會不僅越辦越好，“新”意也越來越足，成為公認的全球新品首發地、前沿技術首選地和創新服務首推地。它的吸引力來自何處？



從平台本身定位看，進博會是全球首個以進口為主題的國家級展會，它為世界新品、精品進入中國搭建了“首秀場”，為眾多新產品、新技術實現商業化落地提供了“直通車”。卡赫大中華區總裁唐曉東向《國際銳評》表示，作為七屆“全勤生”，公司每年都會選擇進博會作為新品全球首發的第一站，“卡赫是依托進博賦能不斷發展壯大的進口品牌，通過短短6天參會體驗，獲得的回報是長期的、持久的”。



從消費端看，有著14億多人口、4億多中等收入群體的中國大市場為全球新產品、新技術提供了上佳的試驗場和投放地。新加坡工商聯合總會執行總裁郭柄汛說，他們希望通過進博會平台尋找合作夥伴，共同參與中國大市場的發展。該機構發布的最新報告顯示，儘管全球經濟增長放緩，但新加坡企業在華業務保持穩定，對中國市場的興趣依然濃厚。

