殲－35A亮相，對中國空軍意味著什麼

中評社北京11月9日電／據中國網報導，第十五屆珠海航展11月12日至17日開幕，參展產品陸續公布。最令人驚喜的是，首次公布的空軍殲－35A隱身戰機將亮相本屆航展。



作為當今世界上最先進的戰鬥機，第五代戰機憑借卓越的隱身能力、機動能力、戰鬥能力，被稱為“空中主宰”。也因此，是否擁有第五代戰鬥機成為衡量國家軍事實力的重要標誌。目前，全球僅有中、美、俄三國具備獨立研發第五代戰機的能力。美國有F－22與F－35兩種型號戰機，但F－22在2011年12月停產。俄羅斯雖然公布了蘇－75戰機計劃，但從未首飛。因此，殲－35A的亮相，標誌著中國成為僅次於美國的第二個同時擁有兩型五代機的國家，同時也是唯一一個能同時量產兩型五代機的國家。這不僅僅是中國國防建設的重大成就，也標誌著中國國防工業與國家綜合實力的提升。



殲－35A的問世，體現中國航空工業的整體進步。殲－35A採用的一體化復合材料蒙皮，是中國當前航空材料技術的最新成果，在保持強度的同時，大幅減輕飛機重量，提升戰機性能。而一體化的工藝又有效減少了雷達反射面積，實現了更好的隱身效果。此外，殲－35A的雷達和航電設備也採用最新技術，為戰機帶來強大的作戰能力。



殲－35A的入列，對完善中國空軍裝備體系意義深遠。目前，中國空軍的主力戰機主要由殲－16、殲－10等第四代戰機構成，搭配少而精的殲－20第五代重型戰機，形成高低搭配的作戰體系。在面對第五代戰機威脅時，殲－20有著壓倒性優勢，但是其數量較少、勤務成本較高。而大量裝備的第四代戰機面對第五代戰機時又難免力不從心。



因此，殲－35A這種裝備數量大、勤務成本低的第五代戰機，將成為未來中國空軍的中堅力量。其與殲－20形成高低搭配，不僅有質量優勢，也有數量優勢，裝備得起更要用得起，成為執行日常各類任務的主要力量。殲－20與殲－35A“雙劍合璧”，將為中國空軍構築更強大的威懾力，牢牢守護祖國天空。



殲－35A的主要假想敵是F－35“閃電II”戰鬥機。F－35因過度強調對地攻擊與三軍通用性，外形較為臃腫，以致於機動性差、飛行速度低、空戰能力弱。相較之下，殲－35A更注重奪取空中優勢，有著更簡潔的外形、更快的速度、更好的空戰能力，在與F－35爭奪制空權時具備優勢。在空軍強大體系的配合之下，殲－35A將成為空中重要作戰節點，發揮出驚人的戰鬥力。



本次殲－35A的高調亮相與公開展示，宣告著人民空軍正式裝備第二型第五代隱身戰機。這種大大方方的姿態，體現了人民空軍自信的態度：不怕你看，就怕你看不到。“國之利器”也需示人。人民空軍不期望戰爭但更不懼怕戰爭。強大的空軍是捍衛和平的基石，而守護人民的正是夜空中翱翔的“戰鷹”。



朱瞻良 中國網特約評論員