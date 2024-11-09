中評社北京11月9日電／據大公報報導，2024年美國大選落下帷幕，共和黨總統候選人特朗普成為贏家，再度入主白宮。國家主席習近平11月7日向特朗普致賀電，祝賀他當選美國總統。同日，國家副主席韓正致電詹姆斯.萬斯，祝賀他當選美國副總統。外交部亦第一時間表達祝賀，並強調“尊重美國人民的選擇”。這些舉動不僅展現中國的大國禮儀風範，也在某種程度上說明，經歷特朗普第一個任期後，國家已經在應對上有更加堅定的戰略認識和準備。



中國展現戰略定力



習近平主席在賀電中指出，“歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。”



2013年6月，習近平主席與時任美國總統奧巴馬會晤時，便提出了“中美新型大國關係”，其核心是不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。而在2016年、2020年祝賀特朗普、拜登的賀電中，中方也有同樣的表述。結合今次賀電內容可以見到，中方在處理中美這一最重要雙邊關係的立場是一以貫之的。就是期望中美關係可以向著穩定、健康、可持續發展的方向發展。



在特朗普的第一任期內，其對華政策採取了多種極限施壓的手段，包括對華開啟貿易戰、科技戰、制裁等，試圖在中美關係中取得優勢。但事實證明，這些舉措實際是“傷敵一千，自損八百”。其對中國加征10%至25%關稅的“脫鈎”措施，在美國主流經濟學者和機構看來無疑是失敗的。



有美國研究機構估算，特朗普關稅對美國實際GDP反而造成了0.3%至0.5%的負增長。美國國際貿易委員會（ITC）研究認為，關稅顯著提升了美國進口商品的價格，且關稅的主要承擔者是美國的進口商和美國的消費者。故此，如今特朗普更喊出對華加征60%至100%關稅的競選口號。若真正實施，受損的只會是美國人民。



反觀中國，則是著手調整外貿占比結構，以應對關稅措施所帶來的挑戰。2017年，對美貿易佔中國總體外貿的14.27%，到2024年，這一數據已下降至10.70%。習近平主席2017年提出了“世界百年未有之大變局”的重大戰略判斷。而因應這一重大戰略判斷，國家亦提出了“雙循環”的經濟結構轉型，進一步增強了中國經濟的韌性。而特朗普任期內針對的科技打壓手段，未能取得預期成效，反而促使中國投入更多資源，集中力量進行“卡脖子”的關鍵科技攻堅，並在一些領域實現突破。



故此，從以上回顧中可以見得，國家對國際大勢有著充分的研判，並在戰略規劃的層面作出了應對。香港在融入國家發展的進程中，更可在“變局中”化解危機，尋找機遇，實現自身的新發展。

