美國國內政治對全球的嚴峻挑戰

中評社北京11月9日電／據大公報報導，美國第47任總統選舉投票結果塵埃落定，特朗普重返白宮已成定局，共和黨更取得國會參議院的控制權，並有望掌控眾議院。哈里斯雖然承認落敗，並呼籲支持者接受選舉結果，但部分支持者或不會輕易接受事實，有關若干州或更下層地方點票結果是否可靠的爭論，可能訴諸司法機關。更嚴重的是，這一次選舉，是美國國內政治的分水嶺。美國將陷入內亂，甚至陷入某種意義和程度的內戰。對此，筆者在另一篇文章中分析。



本文討論的是，作為全球最大霸權，美國國內政治陷入混亂甚至內戰會帶給世界什麼樣的影響？展開來則是三個問題：



第一、內部陷入混亂甚至內戰的美國，能夠承擔其政治人物和精英們一直自命不凡的領導全球的責任嗎？



第二、全球治理赤字愈益嚴重，叠加全球和平赤字、發展赤字、安全赤字愈益惡化，對人類意味著什麼？



第三、中國和“全球南方”如何應對局勢不斷演變？2020年美國第46任總統選舉後不久，美國國內政治便開始向內亂甚至內戰蛻變。第47任總統競選拉開帷幕後，蛻變加速。



俄烏衝突難迅速解決



拜登是以“美國必須再次領導世界”為宗旨出任美國第46任總統的。但是，在他結束四年任期時，美國的領導力和戰略能力較他入主白宮時明顯退化。這一點的直接證明是，拜登政府的國務卿布林肯和中央情報局局長伯恩斯分別承認美國已經不再能夠說了算。這一點的間接證明是，布林肯、伯恩斯和白宮國家安全顧問沙利文等拜登政府要員，一再稱中國是美國有史以來最大對手。敵華和恐華，反證美國全球地位顯著滑落。陷入內亂甚至內戰的美國，將更無法對全球事務展示領導力。



基辛格生前說過，所謂戰略能力，即“僅僅施加隱性威脅，也會對其他社會造成破壞”的能力。事實是，美國對以色列必須全力支持卻不能對其加以約束。另一方面的事實是，一批地區強國亦稱中等強國成為“全球搖擺國家”，其中不乏美國的盟國，卻敢於同美國拉開和保持距離。美國陷入內亂甚至內戰，對全球、地區乃至對其盟國的影響力將每況愈下。



全球治理赤字愈益嚴重，叠加全球和平赤字、發展赤字、安全赤字愈益惡化，最集中的表現是，俄烏衝突和第六次中東戰爭趨於擴大和惡化。競選期間特朗普稱，只要他當選美國總統便可以迅速結束俄烏衝突，這是誇下海口。北約成員和歐盟大多數成員不會同意，俄烏衝突直接當事方也不會接受。另一個局勢呈現惡化的是東北亞。新一屆美國總統及其政府必定愈益深重地陷入歐洲、中東、東北亞三大地緣政治危機無法自拔。



給全球發展赤字增添新負擔



傳統上，國際社會談全球發展赤字是聚焦“南北問題”，關注發展中國家、尤其最不發達國家。如今，“南北問題”沒有被緩解，發達國家在發展綠色經濟上明顯落後，給全球發展赤字增添新負擔。



在如斯背景下，中國在發展綠色經濟上一枝獨秀，和“全球南方”群體性崛起，在變亂加劇的世界，發揮中流砥柱的作用。



就在美國新一屆總統選舉投票日前不久，10月24日，中國國家主席習近平在“金磚＋”領導人對話會上發表題為《匯聚“全球南方”磅礴力量 共同推動構建人類命運共同體》的重要講話，習主席指出，“‘全球南方’國家共同邁向現代化是世界歷史上一件大事，也是人類文明進程中史無前例的壯舉。”“作為‘全球南方’的第一方陣，我們要展現集體智慧和力量，為構建人類命運共同體挺膺擔當。”



我理解，這是中國和“全球南方”積極應對美國國內政治巨變帶給世界以負面影響的方略。



人類正站在史無前例的戰爭與和平的十字路口。中國做兩手準備，既廣泛團結“全球南方”和一切維護世界和平的國家，遏制戰爭，同時枕戈待旦。