中評社北京11月9日電／據人民日報海外版報導，華文教師是推動海外華文教育發展的關鍵一環。近年來，海內外華文教育機構發揮自身優勢，調動各方資源，舉辦了一系列豐富多彩的華文教師培訓活動。在接受記者採訪時，一些海內外華教機構相關負責人表示，要不斷壯大華教師資力量、提升華文教師素質，為華文教育高質量發展提供堅實支撐。



因地制宜 創新培訓方式



2024七國多校聯合定制培訓課程開課儀式在線上舉辦；“2024年中國華文教育基金會海外巡講團”緬甸站、老撾站活動圓滿結束；為期10天的“2024海外紅燭陝西行”吸引來自18個國家的25名海外華校教師參加……在剛剛過去的10月，中國華文教育基金會舉辦的華文教師培訓活動精彩紛呈，惠及眾多海外華校。



一直以來，華教師資力量的匱乏和非正規化是海外華文教育的短板。為補齊短板，中國華文教育基金會積極探索華文教師培訓新路徑。



中國華文教育基金會秘書長於曉介紹，在“面對面”教師培訓方面，該基金會曾在北京、上海、山東、海南等20多個省市舉辦“請進來”師資培訓班，並組派“走出去”名師巡講團，每個團組由3至5名教師組成，累計培訓數千名海外華文教師。同時，為了突破傳統“面對面培訓模式”的時空限制，中國華文教育基金會從2006年開始積極探索“互聯網＋華文教育”服務模式，根據海外華文學校需求，提供個性化“定制培訓”服務。2022年，基金會推出“雲上華文”，現已成為全球最大的華文教育綜合服務平台，向眾多海外華文學校提供豐富的信息化教學資源支持，大大便利了華校教師尤其是新手教師的教學工作。



多年來，借助中國華文教育基金會提供的各類教學和教師培訓資源，加拿大華文學校聯合總會受益頗多。



“2021年，我們主動聯繫中國華文教育基金會，希望根據加拿大華文教育實際情況定制教師培訓課程，得到大力支持。”加拿大華文學校聯合總會會長李小琴說，“2022年3月和2023年5至6月，我會共組織100多名教師參加定制培訓課程，並給合格教師頒發了培訓證書。”



李小琴明顯感覺到，經過培訓，加拿大華文學校聯合總會裡華文教師的教學技能提升了不少。更讓她引以為傲的是，2023年，在中國華文教育基金會舉辦的“全球華文教師授課風采秀”活動中，蒙特利爾孔子學校華文教師程媛媛榮獲金牌教師獎。

