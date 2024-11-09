韓國瑜感慨世上有兩苦　政黨協商最苦

中評社台北11月9日電／“立法院長”韓國瑜今天受邀到彰化縣立美術館參加2024東亞藝術交流展，韓國瑜說，他在“立法院”感受高強度碰撞的煙硝味，“天下有兩苦，苦瓜苦，‘立法院′的政黨協商更苦，更辛苦”，能有機會到彰化參加藝術展，可藉此洗滌心靈，他誠心邀請主辦單位若有機會，也能到“立院”辦展。



中時新聞網報導，韓國瑜今天西裝筆挺出席東亞藝術交流展，他未回應媒體提問的政治性問題，在致詞時表示，天下有兩苦，其一是苦瓜苦，“這個‘立法院′的政黨協商更苦啊，更辛苦！”



他形容，“立法院”熱熱鬧鬧的，時常上演人與人之間高強度的碰撞攻防，可說是充滿煙硝味，他有機會受彰化縣長王惠美之邀，能來到東亞藝術交流展進行一場心靈之旅，彰化縣政府的邀請對他個人來說，彌足珍貴。



他認為藝術家和政治家的追求不同，政治的熱鬧常有，但未必長久；藝術家則在孤獨中追求一條持續不懈的創作之路，值得尊敬。他回憶起5年前擔任高雄市長時，有位年輕人從高雄遠赴歐洲參賽，榮獲藝術展冠軍，如同屏東囝仔吳寶春在法國麵包大賽奪冠一樣，都令人震撼，也顯示出台灣的創意無限。



彰化縣長王惠美說，今天邀請日本知名插畫大師駒井春樹，明天邀請泰國藝術家“那塔隆”（Nattanon Baiphowongse）來主持講座和工作坊，其中駒井老師將分享插畫創作及漫畫著色技巧，而那塔隆老師則將展示金箔貼合技術，讓民眾親身體驗多樣藝術媒材的可能性。



這次展覽匯聚來自日本及泰國29位國際藝術家及31位台灣本土藝術家，共展出62件經典創作，涵蓋繪畫、書道、攝影、插畫及視覺影像等多元藝術形式，其中亮點以“扇形車庫”為主題，象徵彰化與日本京都兩地情感連結，該展期至12月1日止。