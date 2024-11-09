柯妻不服檢方羞辱柯文哲　爆約談內容

中評社北京11月9日電／台北地檢署偵辦京華城案，7日以證人身分二度傳喚民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，訊後請回。而陳今（9日）中午則是在臉書自爆“當天被叫去問話所講的部分內容”，並稱把丈夫柯文哲說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯，說他什麼錢都要拿，“根本是在羞辱他、毀滅他，我不服， 我抗議”。



中時新聞網報導，陳佩琪在臉書上傳一張夫妻的婚紗照還有上面記錄柯當市長8年任內，特支費共700到800萬全都給員工當績效獎金的單子，並寫下柯文哲在市長任內，幫台北市還債500多億，世大運開閉幕式比前任市長編列的預算少支出了數十億， 最近整理先生桌子，發現一張幕僚給他的單子，上面記錄他當市長八年，市長特支費700到800萬元，全部都給員工當績效獎金用。



陳佩琪透露，柯文哲平日吃飯只花五分鐘、也不愛美食，吃東西原則是吃飽有體力即可，當醫生時都吃台大醫院地下室的自助餐、衣服也永遠是那幾件襯衫，2023年卸下市長職務當黨主席， 也堅持不幫自己編列薪水。她還說，全家從沒買車子，出門永遠是公車、捷運、走路，我們都用BMW當交通工具“B(BUS)M(MRT)W(WALK)”，先生更常使用腳踏車。



因此陳佩琪直言，把先生說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯，說他什麼錢都要拿，根本是在羞辱他、毀滅他，“我不服，我抗議”，“這是我對一刀刀砍向我先生、砍向我們家的司法與不公不實的輿論，要表達強烈抗議的心聲，我所講的每一字每一句，都是千真萬確的事實”。她在文末並強調，夫妻本是同林鳥，大難來時永不散。