遼寧系統施策　推動基層紀檢監察提質增效

中評社北京11月9日電／據中央紀委國家監委網報導，“我們依托全縣6個協作區，成立4個重點案件攻堅組和26個普通案件處置組，後者遇到疑難複雜問題，協作區隨時派前者進行增援。”遼寧省朝陽市建平縣紀委監委工作人員近日介紹，在該模式下，當地基層監督能力顯著提升，第六紀檢監察協作區迅速就查實沙海鎮某村違規發放救助資金問題，並對相關責任人給予相應處分。



今年以來，遼寧省按照地域相近、便於協作原則，採取3至5個鄉鎮級紀檢監察機構橫向聯合等方式，劃分435個協作區，實現人員聯動、線索聯商、信訪聯辦、案件聯查、問題聯解。



貫徹落實二十屆中央紀委三次全會“完善基層監督體系”“推動加大基層監督辦案力度”部署，遼寧省紀委監委多措並舉、系統施策，壯大基層監督隊伍，優化基層監督機制，提升基層紀檢監察機關監督執紀執法能力。



蓋州市紀委監委工作人員介紹，今年，該市紀委監委組建“辰州清風小隊”監督檢查組，凝聚起市紀委監委機關、鄉鎮（街道）紀（工）委及村級正風肅紀監督員等各方力量，攥指成拳、形成合力，通過集中檢查、隨機抽查、明察暗訪、突擊檢查、交叉互檢、問卷調查等方式，深入學校醫院、街邊商鋪、田間地頭，全方位收集問題線索。



“‘清風小隊’和職能部門協同聯動，市紀委監委預先明確工作要求，督促住建、農業農村等18家職能部門圍繞各自重點領域、重點環節等開展靶向督查。”該同志介紹。截至目前，“辰州清風小隊”已開展監督檢查330餘次，發現問題305個，督促完成整改問題275個。



遼寧省紀委監委推動基層監督與開展專項工作結合融合，組織紀檢監察幹部到一線查實情、糾問題、找線索。在解決高標準農田建設領域突出問題中，錦州市紀委監委開展紀檢監察幹部“包百鄉進千村”專項行動，57名縣處級紀檢監察幹部對接具體鄉鎮，379名紀檢監察幹部下沉村屯，在田間地頭瞭解掌握高標準農田建設工程質量、設施管護及使用效能等方面情況，發現並推動解決問題。

