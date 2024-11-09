長沙專項整治農村集體“三資”管理突出問題

中評社北京11月9日電／據中央紀委國家監委網報導，“本次農村集體‘三資’專項審計要聚焦集中整治四個方面，加強統籌聯動，全面摸排管理漏洞。”近日，在湖南省長沙市“三湘護農”工作專班的指導推動下，市農業農村局組織召開農村集體“三資”專項審計動員部署會，農村集體“三資”工作專班和第三方審計人員兵分三路，完成對8個縣（市、區）19個鄉鎮（街道）22個村（社區）的進駐工作。



農村集體資金、資產、資源與農民切身利益息息相關，是群眾關注的焦點，也是基層監督的重中之重。長沙市紀委監委圍繞農村集體“三資”管理，堅持監督、辦案、整改、治理一體推進，著力破解集體“三資”管理不規範、監督不到位等問題，精準發力護航鄉村振興。



“多虧了鎮紀委，我們被拖欠多年的租金終於收回來了。”日前，面對該市雨花區跳馬鎮紀委工作人員的回訪時，關刀新村村幹部張愛群說。



此前，跳馬鎮紀委在清查各村歷年集體經濟合同過程中發現，村民趙某逾期未支付村集體租金長達7年之久。在釐清合同雙方責任和未執行的原因後，經鎮紀委、鎮集體“三資”管理中心和村委會溝通協調，趙某最終繳納了拖欠的租金，並與村委會重新簽訂租賃合同。



為進一步規範農村集體資產管理，該市紀委監委聚焦農村集體經濟合同管理、債權債務管控、工程項目管理等重點環節，推動成立工作專班，統籌調動市農業農村、財政、審計等職能部門力量，全面排查農村集體資產管理領域存在的問題，分類落實整改舉措，督促相關部門邊查邊改、立行立改。截至目前，全市共清理問題合同4271份，收回拖欠租金2443.1萬元，發現並向紀檢監察機關移交問題線索91條。



“今後一定嚴格遵守財經紀律，堅決杜絕違規違紀問題再次發生。”望城區橋驛鎮群力村黨總支原書記、村委會主任莫某某對違規套取資金用於賬外支出的行為懊悔不已。



此前，望城區紀委監委收到區委巡察組移交的反映群力村村幹部涉嫌違規使用資金的問題線索，隨即啟動核實工作。經查，該村村幹部莫某某、馬某某、任某在負責村務工作期間，通過虛列工程項目、虛增工程量等方式套取資金用於違規開支。最終莫某某、馬某某、任某受到黨內警告處分。



“我們統籌巡察、信訪、財政、審計等多部門力量，聚焦責任落實、幹部作風和廉潔風險等重點，深挖徹查農村集體‘三資’管理混亂，惠農補貼虛報冒領、截留挪用、貪污侵占等突出問題，嚴肅懲治群眾身邊的‘蠅貪蟻腐’。”長沙市紀委監委有關負責同志介紹，今年以來，全市共排查集體“三資”管理問題線索223條，立案115人，黨紀政務處分79人，追繳資金110餘萬元。

