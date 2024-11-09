投資中國步伐從未停歇

中評社北京11月9日電／據經濟日報報導，在第七屆中國國際進口博覽會上，有一個主題備受關注，那就是“投資中國”。越來越多的外資企業扎根中國市場、深耕中國市場，不僅把中國作為出口目的地，也作為重要的投資地、創業地。



7年來，進博會的溢出效應日漸顯現，“投資中國、惠及全球”的雙向循環、良性互動逐步形成，中國市場成為聯結外資企業、國際市場的重要紐帶。外資企業投資中國、加碼中國、深耕中國的步伐從未停歇。



看好中國前景



走進今年的國家會展中心（上海），可以在很多地方看到這樣一個指示標——“貿易投資對接會→”。自11月5日起，“投資中國”自貿試驗區專場推介活動、第七屆中國國際進口博覽會貿易投資對接會、臨沂市投資貿易專場推介會、北京大興國際機場臨空經濟區投資環境推介會等一系列活動相繼舉辦，吸引了大量外資企業參與。



一場場投資洽談的背後，傳遞出外資企業看好中國市場前景的信號。近年來，中國持續推進高水平對外開放，穩步擴大制度型開放，優化營商環境，幫助企業解決實際問題，為各國企業帶來貿易拓展、投資興業、創新應用的發展新空間。



以中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區為例。目前該片區已形成制度創新案例190多項，並於2021年獲得科技部批覆，建設全國生物醫藥領域首個國家技術創新中心。“中國自貿試驗區優化了營商環境，鼓勵創新並促進工業增長，成為推動中國經濟轉型的有力工具，其取得的成就令人印象深刻。”聯合國工業發展組織總幹事代表塞西莉亞·烏加茲·埃斯特拉達表示。



“中國持續優化營商環境，推進高水平對外開放，為德莎的創新發展提供了厚植土壤。”德莎大中華區域總裁何斯夫說，作為膠粘解決方案製造商，德莎深耕中國25年，始終將中國作為全球最重要的戰略市場之一，不斷擴大在華業務布局。2005年德莎在蘇州建立了亞太地區首家工廠，並於2022年擴建客戶解決方案中心。



因營商環境優化而長期看好中國市場的還有樂高集團。目前該集團的浙江嘉興工廠產能擴建項目即將完成，體現了其持續深耕中國市場的信心。

