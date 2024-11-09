促進外貿穩定增長　持續推動經濟回升向好

中評社北京11月9日電／據新華社報導，8日召開的國務院常務會議審議通過《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》，指出要切實做好促進外貿穩定增長工作，為經濟持續回升向好提供有力支撐。



海關總署7日發布的最新數據顯示，今年前10個月，我國貨物貿易進出口總值36.02萬億元，同比增長5.2%。儘管累計增速較前三季度微幅回調0.1個百分點，但外貿總體保持平穩增長。



國務院發展研究中心對外經濟研究部副研究員陳紅娜表示，外貿是拉動經濟的“三駕馬車”之一，在更加錯綜複雜的內外部環境下，要以新質生產力賦能傳統產業轉型升級，加速培育外貿新動能，以外貿高質量發展推動我國經濟回升向好。



當前，我國進出口規模持續擴大、結構不斷優化，但運行中仍面臨一些困難挑戰，比如部分外貿經營主體在資金、匯率、訂單等方面壓力較大，亟待政策精準發力、持續護航。



對此，會議提出，要加大金融支持力度，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，用足用好小微外貿企業政策性貸款，在授信、放款、還款等方面持續改進對外貿企業的金融服務，優化跨境貿易結算，幫助企業提升匯率風險管理水平。



陳紅娜表示，這些政策舉措將為外貿企業提供更加有力的風險保障和更低成本的資金支持，提高企業資金周轉效率、降低運營成本，增強企業應對匯率波動的能力，並進一步滿足外貿新業態的金融服務需求，促進形成外貿新增長點。



會議要求，促進跨境電商發展，推進海外智慧物流平台建設；強化外貿企業服務保障，推動綠色貿易、邊民互市貿易、保稅維修創新發展，提升外貿海運保障能力，加大對外貿企業減負穩崗的支持力度。



近期，一系列舉措紛紛落地：商務部等九部門聯合印發《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》，瞄准難點堵點，推動跨境電商做優做強；海關總署圍繞四個方面重點任務主要設計了59項舉措，包括進一步支持打造制度型開放新高地建設，持續推進綜合保稅區政策創新和監管改革，優化自由貿易試驗區海關監管制度創新機制……



專家分析，下一步，各地各部門要千方百計抓好政策舉措落細落實，推動外貿持續向高端化、智能化、綠色化發力，深化區域合作領域與範圍，注重培育以技術、品牌、質量、服務為核心的外貿競爭新優勢，做好全年外貿的衝刺與收官。