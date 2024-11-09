跨越大江大海——水下隧道，別有洞天

中評社北京11月9日電／據海外網報導，電梯門打開，一股穿堂風迎面撲來，10月份青島的海邊，透著滿滿的涼意。電梯下降途中，各種思緒腦補，我將要面對怎樣一個水下場景？正想著，隨著電梯觸底的一震，一片工地映入眼簾，圓形的洞口似有四五層樓高，裡面傳來叮叮當當的嘈雜聲。



跟隨工作人員指引，我們上了工程車輛，目的地是隧道施工的最前沿。這座直徑可達15米的隧道是山東省青島市膠州灣第二海底隧道，是一條公路隧道，全長超過14公里，施工規模位居世界前列。隧道貫通後，將成為青島市主城區和西海岸新區連接的最新通道，便利兩地民眾的生活、生產，進而推動青島市東西兩岸同城一體化發展、提升周邊城市群的整體競爭力。



這座海底隧道由中國鐵建下屬的中鐵第四勘察設計院設計。這所成立於1953年的設計院，深耕隧道設計，尤其是水下隧道，積累了大量的經驗。武漢長江隧道、南京長江隧道、廣深港高鐵獅子洋隧道、濟南黃河隧道……這些記錄在院史上的隧道，背後是中國水下隧道技術的一次又一次突破和提升。



修橋還是修隧道？



生活在長江邊上的人，想必都有如何渡過長江前往對岸的想法。來到湖北武漢，站在長江岸邊，我也有同樣的疑問。在經濟、科技不發達的過去，只能依靠各式船舶來橫渡長江。



如今，在武漢，江上有大橋，江面有輪渡，江下有隧道。而讓武漢過江邁入“三維”時代的，正是2008年正式通車的武漢長江隧道。



車輛駛入武漢長江隧道，第一感受是忙碌。隧道內是雙車道，車輛十分密集。據瞭解，該隧道是雙向四車道，每天的通行車輛可達7萬輛。



“設計武漢長江隧道的時候，原本計劃是修建雙向六車道，但當時水下隧道技術剛剛起步，建造經驗並不豐富，加上建設條件複雜，為了安全起見，最終決定修建雙向四車道。”中鐵第四勘察設計院總工程師肖明清講起這段歷史時，口氣中帶著微微的遺憾。

