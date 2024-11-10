中評現場：全運會香港賽區倒計時一周年典禮

十五運會和殘特奧會倒計時一周年活動（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月10日電（記者 段曉魯）昨日下午，第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會倒計時一周年啟動活動（香港賽區）在特區政府總部舉行。



出席典禮的主禮嘉賓包括中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆和中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻。



李家超致辭時表示，十五運會及殘特奧會是國家重要的全國性大型綜合運動會。明年，香港將歷史性地聯同廣東和澳門共同承辦這兩個運動會，擔起“主場”的責任，相信全港市民和我一樣都非常期待。粵港澳大灣區建設在全國新發展格局中具有重要戰略地位。這次粵港澳攜手舉辦十五運會及殘特奧會，深化大灣區城市在體育、文化、經濟、社會等領域的交流合作，共同推進大灣區的高質量發展，對三地共同建設世界一流灣區，有特別意義。



李家超亦表示，香港自回歸祖國以來，已經七度參與此項全國大型體壇盛事，並得到令人鼓舞的成績，合共取得47面獎牌，包括11面金牌。去年杭州亞運會和今年巴黎奧運會，香港運動員亦展現出過人的力量和無比的毅力，出色的表現令全港市民深受感動和鼓舞。



李家超說，明年，香港運動員會與全國精英一同在大灣區的舞台上參與十五運會及殘特奧會，市民將有機會在現場欣賞高水平賽事，近距離感受運動員的熱情，和不屈不撓的體育精神。我相信社會各界會繼續支持香港和全國的運動員在賽事中盡展所長，發亮發光。



第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會明年由廣東、香港和澳門聯合承辦，香港賽區將負責承辦其中8項競技比賽項目及1項群眾賽事。