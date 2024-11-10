中評現場：全國台研會學術研究會在常州舉行

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社常州11月10日電（記者 海涵）全國台灣研究會2024年學術研究會11月9日在江蘇常州舉行，近50位大陸學者圍繞“兩岸關係發展新形勢·新挑戰·新應策”主題進行深入探討。



全國台灣研究會會長汪毅夫出席會議並發表講話。他表示，當前兩岸關係呈現出美國打“台灣牌”力度更大、台海鬥爭烈度更高、台海局勢不確定性更強的階段性特徵。在深刻認識台海形勢更趨複雜嚴峻的同時，也應看到，島內民意和政治生態在某些領域正處在積極的量變積累過程中，兩岸交流合作內生動力依然強勁，兩岸融合發展不斷取得新的成果，國際社會堅持一個中國的格局進一步鞏固。大陸持續發展和綜合實力愈益壯大，為對台工作提供了更多的資源和條件，反分裂、反干涉的重大鬥爭增強了實現祖國統一的戰略主動，我們有更多的條件、更大的能力推進祖國統一進程。



會議期間，與會學者就台灣政局走向、美國大選對台海局勢的影響、未來四年兩岸關係面臨的風險挑戰及對台工作建議等議題分別進行主題發言和分組討論。



全國台灣研究會副會長王衛星做會議總結時指出，本次會議共收到論文43篇，涉獵面廣，內容豐富。總體看，與會學者對台海形勢表示強烈擔憂，但對大陸穩控台海局勢、推進國家統一充滿信心。



王衛星說，學者們普遍認為，當前涉台消極因素叠加共振，但涉台積極因素不斷累積，尤其中國綜合實力和控局能力不斷增強，台海局勢呈現“對抗螺旋升級，總體可塑可控”的特徵。與會專家學者圍繞保持戰略自信，加強塑造台海新格局和統一新態勢；堅定意志信心，堅決反對“台獨”分裂活動；攜手兩岸同胞，堅決反對外部勢力干涉；造福兩岸同胞，堅定不移推動兩岸融合發展等議題提出了不少可行的思路、方法、措施和中肯建議。

