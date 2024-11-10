汪毅夫：大陸有更大的能力推進統一

全國台灣研究會會長、全國台聯原會長汪毅夫（中評社 海涵攝） 中評社常州11月10日電（記者 海涵）全國台灣研究會2024年學術研究會11月9日在江蘇常州舉行，全國台灣研究會會長汪毅夫出席會議並致開幕辭。他表示，大陸持續發展和綜合實力愈益壯大，為對台工作提供了更多的資源和條件，反分裂、反干涉的重大鬥爭增強了實現祖國統一的戰略主動，我們有更多的條件、更大的能力推進祖國統一進程。



汪毅夫表示，黨的二十大報告系統闡述了新時代中國共產黨解決台灣問題、實現祖國完全統一的政策主張，提出新征程上推進祖國和平統一進程的目標要求。今年4月，習近平總書記著眼中華民族整體利益和綿長福祉，圍繞把握兩岸關係大局、共創祖國統一和民族復興美好未來發表重要講話，為兩岸關係發展、台海和平穩定指明了前進方向。黨的二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出全面部署，為對台工作高質量發展開辟廣闊空間。



汪毅夫指出，2024年5月20日，賴清德上台、民進黨開啟第3個四年持續執政期，加上美國總統大選消極因素叠加，台海風險持續走高，呈現出美國打“台灣牌”力度更大、台海鬥爭烈度更高、台海局勢不確定性更強的階段性特徵。

