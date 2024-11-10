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大陸學者談台海新形勢：嚴峻複雜但可控可塑
http://www.CRNTT.com   2024-11-10 00:17:10


會議現場（中評社　海涵攝）
　　中評社常州11月10日電（記者　海涵）全國台灣研究會2024年學術研究會11月9日在江蘇常州舉行，有學者在會上圍繞兩岸關係新形勢分享看法，他們普遍表示，當前，影響兩岸關係的因素發生了一些新變化，由此導致兩岸關係面臨新形勢。總的來說，我們既要看到兩岸關係更加複雜嚴峻的一面，也應看到兩岸關係變化中的一些積極因素。未來一段時間，台海局勢總體可控可塑。 


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